Haddad: aprovação do pacote fiscal é a prova de que há articulação política no governo

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, disse que todo apoio ao Ministério da Fazenda é necessário e que a aprovação do pacote fiscal é a prova de que há articulação política no governo. "Se não tivéssemos articulação (política), não teríamos aprovado", disse em café da manhã com jornalistas nesta sexta-feira, 20.

Ele reforçou que tem boa relação com o ministro das Relações Institucionais, Alexandre Padilha, e que os líderes do governo no Congresso "vivem" na Fazenda. Questionado sobre o papel do ministro da Casa Civil, Rui Costa, Haddad disse não saber se ele participou "tanto" da articulação política. "Mas a SRI participou muito, os líderes não saem daqui, toda segunda estão aqui para discutir agenda comigo, e com Lula sempre temos reunião de pauta também na segunda", contou.