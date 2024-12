Haddad afirma que não há intenção de alterar parâmetros do arcabouço fiscal

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, disse nesta sexta-feira, 20, que o governo atua para corrigir regras que pareciam discrepantes do arcabouço fiscal e, assim, manter a viabilidade da nova regra fiscal. "Os parâmetros do arcabouço não foram alterados. Não há intenção de alterá-los. O trabalho que está sendo feito é para garantir que esses parâmetros sejam sólidos, para garantir a convergência de receitas e despesas o mais rápido possível e reconstruir o superávit primário sem comprometer demasiadamente a atividade econômica", disse, reiterando que não há intenção de alterar os parâmetros do arcabouço.

Durante café da manhã com jornalistas, ele reforçou que se toda a agenda do governo sobre a arrecadação tivesse sido aprovada no ano passado, o País teria superávit primário. "Nós perdemos com o Perse e a desoneração da folha R$ 45 bilhões", voltou a afirmar.