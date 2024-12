Em almoço com ministros, Lula indica que quer pacificação com mercado e que entende juro alto

O presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, indicou, em almoço com ministros nesta sexta-feira, 20, que quer uma espécie de pacificação entre seu governo e o mercado financeiro. Em uma inflexão de discurso, ele disse entender o motivo de as taxas de juros estarem altas - apesar de se incomodar com elas. Também mencionou que o governo não pode gastar mais do que arrecada. Lula deu as indicações em pronunciamento que fez no evento, fechado à imprensa, no Palácio da Alvorada.

As informações apuradas pelo Broadcast Político (sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado) contemplam o sentido das declarações, não as palavras exatas usadas pelo presidente.

O mercado financeiro tem demonstrado desconfiança com a capacidade do governo de cortar despesas. Nas últimas semanas houve uma escalada do dólar em relação ao real e esse receio da Faria Lima foi um dos motivos. O almoço desta sexta-feira teve a participação do futuro presidente do Banco Central, Gabriel Galípolo. Lula gravou um vídeo com Galípolo em que dizia confiar no próximo presidente da autoridade monetária e que não tentará fazer intervenções no órgão. Galípolo e Lula têm ótima relação. Isso é um contraste com o atual presidente da autoridade monetária, Roberto Campos Neto.