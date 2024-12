Economia do Japão expande em ritmo moderado, mas produção industrial e lucros desaceleram

O governo do Japão mantém a visão de que a economia do país está se recuperando em ritmo moderado com a melhora da situação de emprego e rendas, segundo o relatório mensal do Gabinete do Governo divulgado nesta sexta-feira, 20. No entanto, o relatório aponta que a economia segue "parcialmente estagnada" em algumas partes.

O governo japonês avalia que o consumo privado e os investimentos empresariais estão acelerando, apesar de estagnação em algumas áreas do consumo. A situação do emprego também manteve "sinais de melhora" e os preços ao consumidor seguem em expansão no país.