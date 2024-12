CME: chance de Fed cortar juro em 50 pb em 2025 volta a crescer, mas -25 pb segue mais provável

O mercado volta a ampliar apostas por um corte acumulado de 50 pontos-base nos juros do Federal Reserve (Fed) no ano que vem, mostra a plataforma de monitoramento do CME Group. O cenário tem se aproximado do risco de haver uma redução de apenas 25 pontos-base no período, que segue como a hipótese mais provável.

Na manhã desta sexta-feira, 20., a curva mostrava 31,2% de chance de a taxa básica terminar 2025 no intervalo entre 3,75% e 4,00%, comparado com 29,4% na quinta-feira (19). Por outro lado, a probabilidade de haver uma baixa mais tímida, de 0,25 ponto porcentual, recuava de 36,7% na véspera para 33,6% agora.