Campos Neto afirma que 'deu um exemplo de transição suave' no comando do BC

O presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, disse que "deu um exemplo de transição suave" durante o processo de mudança do comando da autarquia para Gabriel Galípolo, indicado pelo presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva. O mandato de Campos Neto termina no próximo dia 31, e Galípolo assumirá definitivamente o cargo em 1º de janeiro, na primeira passagem de bastão após a aprovação da autonomia operacional. "A gente sabia que essa autonomia é muito testada, é a primeira mudança de governo dentro de uma autonomia, então isso é super importante", afirmou Campos Neto, em uma live de despedida no canal do BC, na tarde desta sexta-feira. "A gente teve muito ruído nessa transição, mas eu acho que a minha parte para contribuir com esse processo é fazer uma transição suave, e a gente está dando o exemplo de uma transição que é muito suave."

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Na quinta-feira, durante uma entrevista coletiva, Campos Neto e Galípolo relataram que, nos últimos meses, o papel do futuro presidente do BC nas decisões da autarquia tem crescido. Galípolo é hoje diretor de Política Monetária, mas já teve um peso maior na última decisão do Comitê de Política Monetária (Copom), por exemplo.