Bolsas da Europa têm perdas robustas após Trump ameaçar UE com tarifas e amplificar cautela

Por André Marinho São Paulo, 20/12/2024 - As bolsas da Europa estendem as fortes perdas da véspera nesta manhã, após o presidente eleito dos Estados Unidos, Donald Trump, ameaçar impor tarifas à União Europeia. O alerta amplificou os efeitos da deterioração do sentimento de risco global, depois que a Câmara dos EUA rejeitou plano que evitaria paralisação do governo americano.

Por volta das 06h30 (de Brasília), o índice Stoxx 600 caía 1,08%, a 501,20 pontos.

Durante a madrugada, Trump disse ter exortado a União Europeia (UE) a aumentar as compras de petróleo e gás americanos. "Caso contrário, são tarifas até o fim", avisou em publicação na rede Truth Social. Em uma postagem separada, o republicano reiterou as exigências para a proposta de financiamento dos EUA, horas após a Câmara derrubar um projeto apoiado pelo presidente eleito. O prazo final para a aprovação do plano termina hoje à noite, o que amplia o risco de uma paralisação do governo. Na visão da High Frequency Economics (HFE), a combinação de riscos fiscais com guerra comercial abre perspectivas de um horizonte de dificuldades à frente. "Ano que vem será uma época de muitos desafios para a economia global", resume a consultoria.