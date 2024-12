Bolsas da Ásia fecham no geral em queda, com cautela por Fed e risco de paralisação nos EUA

As bolsas da Ásia fecharam majoritariamente em queda nesta sexta-feira, 20, em um ambiente global de cautela, diante dos sinais de que o Federal Reserve (Fed) deve adotar postura mais conservadora no ano que vem e do crescente risco de paralisação do governo americano.

Os negócios na região ecoaram a deterioração do clima em Wall Street na etapa final do pregão de ontem. Durante a madrugada, os futuros de Nova York pioraram depois que a Câmara dos Representantes dos EUA rejeitou um plano que evitaria a suspensão das atividades governamentais, horas antes do prazo final.