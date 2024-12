BC da Colômbia decide desacelerar corte da taxa de juros para 25 pb, a 9,50%, com risco câmbio

Em comunicado lido no anúncio da decisão, o presidente do BC, Leonardo Villar, citou as pressões cambiais como um fator de preocupação, afirmando que o desdobramento não é algo isolado da economia colombiana.

O Banco Central da Colômbia reduziu a taxa básica de juros em 25 pontos-base (pb), de 9,75% para 9,50%, nesta sexta-feira, 20. A decisão representou uma desaceleração do ritmo de alívio, que vinha sendo de 50 pontos-base nas seis decisões anteriores. O desfecho foi definido com o apoio de cinco diretores, enquanto um dirigente votou pelo alívio de 50 pontos-base e outro, por 75 pontos-base.

Para o BC colombiano, as pressões cambiais recentes têm estado associadas, entre outras razões, à resistência das condições financeiras externas, com aumentos nas taxas de juros de longo prazo nos Estados Unidos, reduções no ritmo esperado nos cortes da taxa de juros do Fed e aumentos dos riscos nas maiores economias emergentes.