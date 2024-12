Autonomia foi grande ganho a BC, mas não terminou, afirma Campos Neto

O presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, citou nesta quinta-feira, 20, a conquista da autonomia institucional como uma das principais mudanças na instituição durante a sua gestão, iniciada em 2019. Em uma live de despedida no canal da autarquia, o banqueiro central disse que esse processo representou um ganho institucional, mas ainda não está terminado.

"Acho que coloca a instituição à frente das pessoas, à frente da ideologia, à frente dos governos, à frente do tempo político, com um tempo diferente do tempo político, com um tempo institucional mais adequado às características necessárias para o cumprimento das nossas missões", disse o presidente do BC, acrescentando que o valor da autonomia foi demonstrado durante a transição no comando da autarquia.