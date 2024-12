Taxas de juros caem com Galípolo, avanço do pacote fiscal e leilões do BC e Tesouro

O mercado de juros operou em dois tempos. A escalada das taxas vista pela manhã deu lugar a uma forte correção em baixa à tarde, que superou 70 pontos-base nas mínimas da sessão. O ajuste foi puxado por uma conjunção de fatores, entre eles declarações do futuro presidente do Banco Central, Gabriel Galípolo, reafirmando o guidance hawkish do Copom. Ajudaram ainda na despressurização do mercado a atuação conjunta do Banco Central no câmbio e do Tesouro no mercado de títulos, além da perspectiva de finalização das votações do pacote fiscal na Câmara.

A taxa do contrato de Depósito Interfinanceiro (DI) para janeiro de 2026 caiu de 15,49% para 15,06% e a do DI para janeiro de 2027, de 15,96% para 15,40%. O DI para janeiro de 2029 encerrou com taxa de 15,05% (de 15,64% ontem).