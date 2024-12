Petrobras afreta navio da OceanPact por 4 anos em contrato de R$ 697 milhões

A OceanPact, empresa brasileira que desenvolve e implanta soluções nas áreas de meio ambiente, serviços submarinos e apoio logístico e engenharia, assinou com a Petrobras contrato de R$ 697 milhões pelo período de quatro anos para o afretamento do navio Ilha do Mosqueiro, embarcação do tipo OTSV (Offshore Terminal Support Vessel).

Segundo a OceanPact, o navio será empregado na manutenção de mangotes de descarga (offloading) em unidades do tipo FPSO (Floating Production Storage and Offloading) e FSO (Floating Storage & Offloading), contando com guinchos e guindastes de alta capacidade, especialmente projetados para atender às exigências dessas operações.