MME informa aprovação de protocolo de testes para mistura de 30% de etanol anidro à gasolina

O Ministério de Minas e Energia (MME) informou que foi aprovado na quarta-feira, 18, o protocolo de testes para avaliar a viabilidade técnica do aumento da mistura de 30% de etanol anidro à gasolina (E30). Entre janeiro e fevereiro de 2025, os testes serão conduzidos pelo Instituto Mauá de Tecnologia (IMT). Atualmente, o teor de mistura de etanol anidro à gasolina é de 27%. É esperado para o fim de fevereiro o relatório final com os resultados. A avaliação contará com ensaios de pista, testes de partida a frio, medições de emissões, aquisição de veículos e análise complementar de dados via o sistema OBD (On-Board Diagnostics). A Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP) vai conduzir os testes de estabilidade do E30.

O secretário de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis, Pietro Mendes, afirmou no fim de outubro que a ideia do Ministério de Minas e Energia é regulamentar primeiro a permissão de mistura de 30% de etanol anidro na gasolina tipo C (E30) e, posteriormente, a regulamentação do porcentual de 35%, previstos na lei do Combustível do Futuro.