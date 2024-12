Expectativas seguem desancoradas e BC disse na ata que isso deve ser combatido, diz Guillen

O diretor de Política Econômica do Banco Central, Diogo Guillen, salientou nesta quinta-feira, 19, durante entrevista coletiva, alguns pontos do Relatório Trimestral de Inflação (RTI) e em outros comunicados oficiais da instituição. Ele salientou, por exemplo, que as expectativas seguem desancoradas. "Dissemos na ata que isso deve ser combatido", afirmou.

Olhando para 2024, o diretor disse que houve uma surpresa, que foi mais concentrada em alimentação no domicílio, mas que o segmento de serviços também apresentou alta.