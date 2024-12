É necessário 'mais um nível' para o próximo aumento de juros no Japão, diz presidente do BoJ

O presidente do Banco do Japão (BoJ, pela sigla em inglês), Kazuo Ueda, disse nesta quinta-feira (19) que é necessário "mais um nível" para o próximo aumento de juros. Segundo ele, o ritmo de elevação tem sido gradual porque a inflação subjacente também aumenta moderadamente.

O dirigente disse ainda que a decisão sobre juros de janeiro será tomada de forma abrangente, com base em informações coletadas até então. "Continuaremos aumentando juros se a economia e os preços se moverem em linha com as projeções", afirmou Ueda, acrescentando ainda que o momento certo do aumento se dará após a análise de "vários" dados e que movimentos cambiais são observados com cuidado.