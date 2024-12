Crescimento da atividade tem sido forte e supera expectativas, afirma BC no RTI

O Banco Central afirmou, no Relatório Trimestral de Inflação (RTI) de dezembro, que o ritmo de crescimento da atividade econômica brasileira não só tem sido forte, como novamente superou as expectativas. A autarquia citou a alta de 0,9% do Produto Interno Bruto (PIB) no terceiro trimestre, na série com ajuste sazonal, e destacou o impacto da demanda interna.

"O crescimento do PIB tem refletido o forte crescimento da demanda doméstica, especialmente consumo das famílias e FBCF Formação Bruta de Capital Fixo, que cresceram 1,5% e 2,1%, respectivamente, na comparação com o trimestre anterior", diz o RTI. "O crescimento do consumo tem refletido o aumento da massa salarial real, o aumento das transferências governamentais e a expansão do crédito."