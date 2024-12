Bolsas da Europa amargam perdas firmes após sinalização conservadora do Fed e à espera do BoE

São Paulo, 19/12/2024 - As bolsas da Europa operam em queda firme nesta manhã, à exceção de Lisboa, em ajuste ao estresse deflagrado pelo tom cauteloso do Federal Reserve (Fed). Investidores aguardam ainda a decisão do Banco da Inglaterra (BoE) nas próximas horas.

As perdas são generalizadas, mas os papéis de petroleiras e mineradoras enfrentam particular dificuldade, em meio à liquidação de commodities. Antofagasta cedia 2,87% e Anglo American baixava 2,03%, enquanto BP caía 0,76%.

"O Fed pode ter estragado o rali do Papai Noel", avisa a analista Ipek Ozkardeskaya, do Swissquote Bank, em referência ao fenômeno que historicamente costuma levar ganhos às bolsas na época do Natal.

Apesar disso, as moedas europeias já encontram espaço para recuperação ante o dólar nesta sessão. Há pouco, o euro subia a US$ 1,0418, na esteira da melhora no índice de confiança do consumidor da Alemanha medido pelo instituto Gfk. Já a libra avançava a US$ 1,2661, à espera do BoE, que deve pausar o processo de relaxamento monetário.

A Bolsa de Londres recuava 1,10%, Frankfurt cedia 0,95%, Paris baixava 1,16% e Milão tinha desvalorização de 1,00%. Exceção, Lisboa subia 0,26%, com ajuda da Correios de Portugal, em alta de 7,17%.