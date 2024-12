UniCredit amplia participação no Commerzbank e se aproxima de limite para oferta obrigatória

O UniCredit aumentou a sua participação no Commerzbank para 28%, em um movimento que reacende as expectativas por uma potencial oferta formal de aquisição obrigatória do rival alemão.

O banco italiano informou nesta quarta-feira, 18, que comprou contratos financeiros adicionais vinculados a ações do Commerzbank, enquanto segue no processo de obter aval para aumentar a sua participação acionária para até 29,9%, logo abaixo do limite de 30% no qual seria obrigado a lançar um oferta pública de aquisição de acordo com a regulação da Alemanha.