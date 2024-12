Taxas de juros têm nova rodada de alta firme com fiscal, exterior e ajustes técnicos

Os juros futuros voltaram a fechar com alta expressiva. A manhã já tinha sido caótica, com taxas subindo em torno de 20 pontos-base, pressionada por fatores técnicos e ainda com a tensão fiscal e monetária no pano de fundo. À tarde, ampliaram a alta a mais de 50 pontos depois dos recados "hawkish" do Federal Reserve no comunicado da decisão e na entrevista de Jerome Powell. Na ponta curta, a precificação de Selic terminal já bateu em 17%.

A taxa do contrato de Depósito Interfinanceiro (DI) para janeiro de 2026 encerrou em 15,38%, de 15,08% ontem no ajuste, e a do DI para janeiro de 2027 saltou a 15,84%, de 15,41% ontem. A taxa do DI para janeiro de 2029 terminou em 15,54%, de 15,11%.