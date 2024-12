Taxas de juros recuam em meio à atuação do Tesouro em leilões e votações de fiscal

Os juros futuros curtos operam estáveis e os demais, em baixa, na manhã desta quarta-feira, 18, em meio ao andamento da agenda fiscal no Congresso e aos anúncios de leilões de compra e venda de NTN-F do Tesouro. O movimento é limitado pela leve alta do dólar ante o real. O Congresso aprovou na noite desta terça-feira, 17, a regulamentação da reforma tributária e o texto-base do projeto de lei que impõe travas para o crescimento de despesas com pessoal e incentivos tributários se houver déficit primário.

O Tesouro cancelou o seu tradicional leilão de títulos públicos de quinta-feira. Outros três leilões, de compra e venda de títulos, serão realizados na quarta, quinta e sexta, com objetivo de "oferecer suporte ao mercado de títulos públicos, assegurando seu bom funcionamento e o de mercados correlatos".