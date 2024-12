Relatores da reforma tributária no Congresso celebram aprovação da regulamentação

No dia seguinte ao da aprovação da regulamentação da reforma tributária, os relatores do projeto na Câmara, Reginaldo Lopes (PT-MG), e no Senado, Eduardo Braga (MDB-AM), comemoraram a aprovação do texto e frisaram que as mudanças que serão implementadas no sistema representam uma quebra de paradigma para o País. Eles participam do CNN Talks Reforma Tributária, realizado nesta quarta-feira, 18, em Brasília.

Para Lopes, a reforma traz correções de distorções históricas que só existiam no Brasil

"Do ponto de vista conceitual, estamos reposicionando o Brasil no cenário internacional da boa prática da tributação do consumo e as mudanças permitirão ao País se reindustrializar", disse.