Presidente do Fed diz que há incertezas elevadas sobre riscos de alta da inflação nos EUA

O presidente do Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano), Jerome Powell, afirmou que há incertezas elevadas sobre os riscos de novas pressões inflacionárias nos Estados Unidos. "A inflação diminuiu significativamente nos últimos dois anos, mas continua um pouco elevada em relação às nossas estimativas de meta de longo prazo de 2% ao ano", disse ele, em coletiva de imprensa, nesta tarde. Por outro lado, Powell destacou que o crescimento econômico acima de 2% nos EUA sinaliza uma "economia forte".

Conforme ele, a proximidade do nível neutro dos juros permite uma postura cautelosa do Comitê Federal do Mercado Aberto (FOMC, na sigla em inglês). "A política está bem posicionada para lidar com os riscos e incertezas que enfrentamos ao perseguir ambos os lados do nosso mandato duplo", disse.