PL do pacote fiscal exclui regra sobre coabitação e altera conceito de pessoa com deficiência

O relator do projeto de lei do pacote fiscal, deputado Isnaldo Bulhões (MDB-AL), divulgou nesta quarta-feira, 18, o relatório da matéria que prevê mudanças nas regras de concessão do Benefício de Prestação Continuada (BPC). No texto, o deputado excluiu a regra sobre coabitação, alterou o conceito de pessoa com deficiência e retirou a norma que presume que o patrimônio representaria garantia de condições financeiras de seu próprio sustento.

As mudanças no projeto inicial do líder do governo na Câmara, José Guimarães (PT-CE), se deram em meio à pressão das bancadas da Casa. No texto, Isnaldo rejeitou a definição de "pessoa com deficiência" proposta no projeto inicial e retomou o conceito original da lei que regulamenta o BPC. O relator também inseriu o dispositivo: "A concessão administrativa ou judicial do benefício de que trata este artigo à pessoa com deficiência fica sujeita à avaliação que ateste deficiência de grau moderado ou grave, nos termos do regulamento".