Ingresso de R$ 50 em Jericoacoara será cobrado a partir de março de 2025

Vista do alto da Vila de Jericoacoara. Região vive disputas em torno do Parque Nacional e as intervenções do consórcio Urbia + Cataratas Jeri / Crédito: Alexis Boucher / Divulgação Conselho Comunitário de Jericoacoara

A cobrança do ingresso de R$ 50 para entrar em Jericoacoara foi adiada em pelo menos mais 90 dias e, com isso, o valor tem previsão de ser cobrado a partir do dia 17 de março de 2025. Siga o canal de Economia no WhatsApp para ficar bem informado Isso porque o Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio), ligado ao Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima, publicou comunicado prorrogando o início do pagamento pela concessionária do Parque Nacional de Jericoacoara.

A data inicial para o novo valor foi prevista para o início da operação da nova gestão do parque. A previsão mudou após uma série de manifestações da comunidade, passando do dia 20 de dezembro para 10 de janeiro de 2025 e agora para meados de março.

Até o anúncio da suspensão temporária do início da cobrança de ingressos para acesso ao parque, uma série de protestos ocorreu na vila de Jericoacoara. Os moradores cobram que não haja "pedágio" no acesso, já que, para chegar às hospedagens e atrativos turísticos do local, os visitantes serão obrigados a pagar, pois Jericoacoara é cercada pelo parque. Os moradores e empreendedores locais afirmam que, mesmo o visitante não utilizando as estruturas ou visitando as atrações do parque, ele é cobrado.

Audiência pública realizada na semana passada pela Câmara Municipal de Jijoca de Jericoacoara abordou a questão e tentou pacificar o relacionamento entre os moradores, empreendedores e os novos gestores do parque nacional. Nos comentários da postagem do anúncio do ICMBio nas redes sociais, um usuário do Instagram identificado como @claudinho_c10 comentou o seguinte: "O acesso a vila de Jericoacoara não deverá ser 'pedagiado'. Os turistas devem ter livre e gratuito acesso a vila de Jericoacoara, que não faz parte do Parque Nacional. Ingressos deverão ser cobrados de turistas que optem por visitar as atrações que estão dentro da área do parque".