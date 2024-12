Índice de produção industrial recua para 48,4 pontos em novembro, mostra CNI

A atividade industrial registrou retração em novembro, segundo aponta a pesquisa Sondagem Industrial, divulgada nesta quarta-feira, 18, pela Confederação Nacional da Indústria (CNI). O índice de produção ficou 48,4 pontos no mês, queda em relação aos 53,7 pontos registrados em outubro. A redução já é esperada para o período.

O indicador varia de zero a 100 pontos, sendo que valores acima de 50 indicam aumento da produção e abaixo, queda. O índice de evolução do número de empregados ficou em 50,2 pontos no penúltimo mês do ano.