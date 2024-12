Haddad e Ceron se reuniram com S&P mais cedo, diz Fazenda

O Ministério da Fazenda atualizou no período da tarde desta quarta-feira, 18, a agenda do ministro Fernando Haddad, informando que houve uma reunião pela manhã entre ele e o secretário do Tesouro Nacional, Rogério Ceron, com representantes da agência de rating Standard and Poor's (S&P). O encontro ocorreu às 10 horas desta quarta.

Às 11 horas, Haddad e Ceron se reuniram com os presidentes de fundos de pensão. Estiveram presentes João Fukunaga, da Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil; Ricardo Pontes, da Fundação dos Economiários Federais; Henrique Jäger, da Fundação Petrobras de Seguridade Social; e Camilo Fernandes dos Santos, do Instituto de Previdência Complementar.