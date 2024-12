Haddad afirma que aprovação da regulamentação da tributária foi um feito histórico

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, afirmou que a aprovação da regulamentação da reforma tributária no Congresso foi um feito histórico. Ele agradeceu o empenho pessoal dos presidentes da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), e do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), no avanço da matéria e disse que foi um acerto o governo ter montado uma estrutura específica para tratar do tema - a Secretaria Extraordinária da reforma Tributária, sob comando de Bernard Appy. "Eu penso que foi um feito histórico, depois de mais de 30 anos de espera, eu queria agradecer mais uma vez os presidentes das duas casas, Arthur Lira e Rodrigo Pacheco. Sem que eles tivessem atuado pessoalmente na condução dos trabalhos, essa reforma seria impossível. Queria deixar registrado também o acerto que foi ter criado a Secretaria Extraordinária aqui na Fazenda, e colocado alguém do calibre do Bernard Appy para conduzir todas as discussões técnicas", disse Haddad, em conversa com jornalistas ao deixar o prédio da Fazenda para um almoço com o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG).

Ao comentar o trabalho de Appy - citando a articulação com setores e parlamentares -, Haddad reiterou a importância de superar a "anarquia" tributária. "O Brasil tem uma chance, isso aumenta PIB potencial, aumenta expectativas para o futuro. Nós temos que pensar no curto prazo, nessa questão do dólar, do juros, mas nós temos que também olhar para as medidas estruturais que vão garantir uma trajetória de crescimento sustentável melhor para o período seguinte", ponderou.