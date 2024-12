Fed eleva medianas para PCE em 2024, 2025 e 2026, com meta devendo ser atingida em 2027

O Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano) revisou para cima as projeções de inflação pelo índice de preços de gastos com consumo (PCE, na sigla em inglês) em 2024, 2025 e 2026, enquanto para 2027 e longo prazo, as projeções ficaram estáveis.

A estimativa para 2024 subiu de 2,3% em setembro para 2,4%. Para 2025, a mediana subiu de 2,1% para 2,5%. A mediana de 2026 subiu de 2,0% para 2,1%, enquanto a de 2027 e de longo prazo se mantiveram estáveis em 2,0%. Neste caso, a meta de inflação de 2% seria alcançada apenas em 2027, e não mais em 2026, como projetado anteriormente.