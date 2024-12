Bolsas da Europa têm ganhos moderados, à espera do Fed e após CPI britânico sem surpresas

Por André Marinho São Paulo, 18/12/2024 - As bolsas da Europa sobem moderadamente nesta manhã, em compasso de espera por dados de inflação na zona do euro e, ainda mais importante, a decisão de política monetária do Federal Reserve (Fed). Londres aparece em destaque na sessão, após o índice de preços ao consumidor (CPI) em linha com o esperado moderar as preocupações sobre as pressões inflacionárias no Reino Unido.

Por volta das 06h30 (de Brasília), o índice Stoxx 600 subia 0,14%, a 514,40 pontos.

Entre os principais movimentos individuais, a ação da Renault saltava 5,48% em Paris, após relatos de que a Honda negociará uma fusão com a Nissan, da qual a montadora francesa é acionista. As empresas evitaram confirmar as discussões formais, mas reconheceram que estudam potenciais "colaborações futuras". Em Milão, UniCredit subia 1,07%, depois que o banco ampliou a 28% a participação no Commerzbank, cujo papel ganhava 2,76% em Frankfurt. Mais cedo, a libra se firmou em baixa ante o dólar, após a notícia de que o CPI britânico acelerou à taxa anual de 2,6% em novembro. Sem surpresas, o indicador elevou as apostas por relaxamento monetário do Banco da Inglaterra (BoE) ao longo de 2025, que haviam sido drasticamente reduzidas ontem, na esteira de dado que mostrou avanço dos salários. Para amanhã, a expectativa ainda é pela manutenção da taxa básica do BoE.