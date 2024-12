Bolsas da Ásia fecham no geral em alta, à espera do Fed; Nissan salta com relato sobre fusão

São Paulo, 18/12/2024 - As bolsas da Ásia fecharam majoritariamente em alta hoje, à medida que investidores esperam mais um corte de 25 pontos-base nos juros do Federal Reserve (Fed). Em destaque, a ação da Nissan saltou quase 24% no Japão, após relatos sobre potencial fusão com a Honda.

Para a estrategista Charu Chanana, do Saxo Bank, investidores não deveriam minimizar as perspectivas de robusto apoio econômico do governo chinês. Ontem, a Reuters revelou que as autoridades do país asiático planejam aumentar a meta do déficit fiscal para 4% do Produto Interno Bruto (PIB) em 2025.

Em Tóquio, a ação da Nissan saltou 23,70% e da Honda caiu 3,04%, após a Nikkei revelar que as duas montadoras iniciaram negociações para uma potencial fusão. Os papéis do setor ficaram voláteis ao longo da sessão - o da Suzuki, por exemplo, terminou com alta de 0,48%, depois avançar quase 2% mais cedo.

Mesmo assim, o índice Nikkei fechou em baixa de 0,72%, a 39.081,71 pontos, com tecnologia sob pressão. Em Taiwan, o Taiex se elevou 0,65%, a 23.168,67 pontos.