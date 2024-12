Appy: adiantar criação do Comitê Gestor foi decisão acertada para desenvolvimento de sistemas

O secretário extraordinário da reforma tributária do Ministério da Fazenda, Bernard Appy, avaliou como positiva a inclusão de um dispositivo para permitir a criação temporária do Comitê Gestor do IBS no próximo ano já no projeto de regulamentação do sistema. Ele reiterou que o trabalho técnico para operacionalização do novo modelo já está sendo feito. "O tempo é curto, mas é perfeitamente possível", pontuou. As declarações foram feitas durante o CNN Talks Reforma Tributária, realizado em Brasília nesta quarta-feira, 18.

"Eu achei isso muito positivo, porque esse é um caminho crítico no processo de implementação da reforma tributária. Mas, mesmo sem o Comitê Gestor, toda a discussão de questões operacionais já está sendo feita, já está avançando. Os Estados e municípios criaram o que eles chamam de um pré-Comitê Gestor, é um Comitê Gestor informal, eles já estão trabalhando com isso hoje, e estão trabalhando junto com a União, junto com a Receita Federal, na definição e na montagem dos sistemas", disse ele.