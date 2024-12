Para CNI, dólar deve arrefecer com o andar dos acontecimentos e medidas de redução de gasto

O presidente da Confederação Nacional da Indústria (CNI), Ricardo Alban, disse que o dólar deve arrefecer com o "andar dos acontecimentos", inclusive o avanço das propostas de contenção de despesas que o governo encaminhou ao Congresso. As declarações foram feitas durante coletiva de imprensa do relatório Economia Brasileira 2024-2025, divulgado pela CNI nesta terça-feira, 17.

"Eu acredito que o dólar deve arrefecer com o andar um pouquinho dos acontecimentos, principalmente com essas medidas para conter os gastos. Elas estão no caminho certo? Elas são suficientes? Provavelmente não. E, provavelmente, ficam menos do que suficientes. Eu acho que houve um grande equívoco dentro da nossa leitura, que foi a medida de acompanhamento da medida com relação ao Imposto de Renda, que é um efeito para 2026 e terminou criando mais ruídos de entendimentos do que qualquer outra coisa", disse Alban.