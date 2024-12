Oxxo inaugura 600 lojas após quatro anos de atuação no Brasil

Com quatro anos de atuação no Brasil, a rede de mercados de proximidade Oxxo caminha para o fim do ano com 600 lojas no País. Segundo a companhia, o número é um "marco" da companhia, que está presente em 24 cidades do Estado de São Paulo e emprega mais de 4 mil pessoas em seu quadro de colaboradores.

Para os próximos cinco anos, o mercado brasileiro continuará sendo o grande foco da FEMSA para a expansão orgânica.