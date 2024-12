Governador do Rio quer usar FNDR, da tributária, para abater parte de dívida com União

O governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro (PL), disse na noite desta terça-feira, 17, que o Estado deve usar o Fundo Nacional de Desenvolvimento Regional (FNDR), criado pela reforma tributária, para abater uma parcela da dívida do Estado com a União. Pelo projeto de renegociação de dívida dos Estados aprovado mais cedo pelo Senado, encaminhado à sanção presidencial, os governos estaduais poderão quitar parte da dívida com a cessão de parte ou da integralidade do fluxo de recebíveis do Estado junto ao FNDR.

O maior objetivo da proposta é permitir que Estados endividados entrem no chamado Programa de Pleno Pagamento de Dívidas dos Estados (Propag), contando com uma redução do indexador das dívidas com a União (até 2%), com prazo de 30 anos para pagamento. Hoje, os valores são corrigidos pela inflação mais uma taxa real de 4%.