Dólar salta a R$ 6,16 com cautela fiscal e no exterior

O dólar já abriu estressado na manhã desta terça-feira, 17, e superou os R$ 6,16 no mercado à vista, explicitando falta de liquidez, que pode chamar leilão extraordinário de dólar do Banco Central. Os juros futuros saltam também.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

Mudanças na regra do Benefício de Prestação Continuada (BPC) no pacote fiscal e o dólar mais forte ante outras moedas emergentes e ligadas a commodities amparam a cautela nos juros também. O leilão do Tesouro de LTN e NTN-F (11h) não deve adicionar volatilidade uma vez que os lotes, de 50 mil, já foram divulgados na semana passada para conter a volatilidade do mercado.