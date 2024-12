Dólar dispara e passa de R$ 6,20, mesmo com novo leilão do Banco Central

Em meio a uma nova escalada do dólar, o Banco Central voltou a intervir no mercado nesta terça-feira, 17. O banco fez na manhã mais um leilão de moeda norte-americana à vista, e vendeu todo o lote de US$ 1,272 bilhão. Este é o quarto dia útil seguido com leilão de dólares - na segunda-feira, 16, o montante oferecido ao mercado foi de US$ 4,62 bilhões. Mas o movimento não foi suficiente: às 10h22 desta terça, a moeda subia 1,27%, cotada a R$ 6,1709. Às 12h01, subia mais um pouco e chegava à casa dos R$ 6,2008, uma alta de 1,72%. Os leilões são uma tentativa do BC de reduzir a cotação da moeda americana, que disparou especialmente após a apresentação do pacote de corte de gastos apresentado pelo governo no último dia 27 de novembro.

As medidas foram consideradas pelo mercado financeiro como muito abaixo do necessário para controlar os gastos públicos. Desde então, o dólar pulou da casa dos R$ 5,80 para R$ 6,09 (valor do fechamento desta segunda-feira), chegando agora aos R$ 6,20. Em um ano, a desvalorização acumulada já passa dos 26%.

O BC já injetou US$ 10,745 bilhões em novos recursos no mercado de câmbio apenas entre a última quinta-feira e a manhã desta terça-feira. Ao todo, foram US$ 7 bilhões em três leilões de linha, com compromisso de recompra, e US$ 3,745 bilhões por meio de três leilões à vista. A frequência dessas intervenções é a maior desde o fim de 2021, quando o BC chegou a fazer nove leilões, entre vendas à vista e com compromisso de recompra, apenas em dezembro. Nessa época, o dólar oscilava em torno de R$ 5,70, próximo das máximas históricas para o período. Risco de desidratação do corte de gastos

Segundo operadores do mercado financeiro, o real vem sofrendo com as incertezas fiscais, diante do risco de desidratação das medidas de contenção de gastos durante a tramitação no Congresso. O governo Lula anunciou um pacote de cortes de gastos com o objetivo de dar uma sobrevida ao arcabouço fiscal (o instrumento que substitui o teto de gastos aprovado pelo Congresso em 2016 e introduzido no governo Michel Temer) e retomar a confiança no equilíbrio das contas públicas. A equipe econômica estima uma economia de R$ 327 bilhões em cinco anos com as medidas, enviadas ao Congresso Nacional.

Entre as propostas estão a limitação do crescimento do salário mínimo e mudanças nas regras do abono salarial e do Benefício de Prestação Continuada (BPC), além de combate aos supersalários do funcionalismo público e ajustes na previdência dos militares. Ainda não convencido de que esse plano sairá do papel, há quem prefira investir em dólares, em vez em papéis sensíveis à política econômica brasileira. Piora da percepção do mercado sobre a economia

Na segunda-feira, o Boletim Focus, com a síntese do sentimento do mercado em relação aos dados macroeconômicos no futuro, evidenciou o agravamento da deterioração das expectativas de inflação, apesar de o Copom ter acenado com mais duas altas de 1 ponto porcentual da taxa Selic na tentativa de controlar o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA). Declarações do presidente Luiz Inácio Lula da Silva críticas ao aumento da taxa de juros feito pelo BC, veiculadas em entrevista ao Fantástico, na véspera, contribuíram para ampliar entre investidores a desconfiança sobre o compromisso do governo em cortar despesas. Também nesta segunda-feira, o Tesouro Nacional divulgou levantamento em que aponta piora da dívida pública e atribui essa deterioração ao novo ciclo de alta do juro e ao aumento do saldo negativo entre as despesas e a arrecadação do governo (o chamado déficit primário). Prevê que a dívida bruta pública chegue feche 2024 em 77,7% do Produto Interno Bruto (PIB) - a soma de todos os bens e serviços finais produzidos pelo País -, avance para 79,7% em 2025 e chegue a 81,7% em 2026, quando se encerra o atual mandado.