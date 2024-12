Chile: BC corta juros básicos em 25 pontos-base, a 5%, de forma unânime

Segundo comunicado oficial, o mercado financeiro local vem se ajustando às tendências internacionais. A criação de empregos apresentou um desempenho fraco, com a taxa de desemprego situando-se em 8,6% no trimestre encerrado em outubro, embora os salários tenham aumentado significativamente nos últimos meses. As expectativas dos consumidores e das empresas continuam pessimistas.

O BC do país ainda destaca que as perspectivas de inflação no curto prazo tornaram-se mais desafiadoras devido às pressões de custo mais altas. No médio prazo, entretanto, a demanda doméstica mais fraca deve atenuar as pressões inflacionárias. "Assim, se as premissas do cenário central de dezembro se concretizarem, a política monetária seguirá uma trajetória decrescente ao longo do horizonte", acrescenta.