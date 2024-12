Cenário externo segue exigindo cautela por parte dos países emergentes, diz ata do Copom

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

Em relação ao cenário doméstico, a ata trouxe que o conjunto dos indicadores de atividade econômica e do mercado de trabalho segue apresentando dinamismo, com destaque para a divulgação do Produto Interno Bruto (PIB) do terceiro trimestre, que indicou abertura adicional do hiato. Sobre a inflação, o Copom salientou que a medida cheia e as subjacentes têm se situado acima da meta para a inflação e apresentaram elevação nas divulgações mais recentes. Seus integrantes ressaltaram que as expectativas de inflação para 2024 e 2025 apuradas pela pesquisa Focus elevaram-se de "forma relevante" e encontram-se em torno de 4,8% e 4,6%, respectivamente.