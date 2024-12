Bolsas de NY fecham em queda e Dow Jones tem série mais prolongada de perdas desde anos 70

As bolsas de Nova York tomaram o mesmo rumo de queda nesta terça-feira, 17, com o índice Dow Jones completando nove quedas seguidas, a série mais prolongada de perdas desde 1978, segundo a CNBC. As ações foram limitadas pela cautela com a possibilidade de o Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano) decretar um pausa no alívio monetário após o aguardado corte da taxa de juros no encontro da quarta-feira, 18.

O Dow Jones caiu 0,61%, aos 43.449,90 pontos. O Nasdaq perdeu 0,32%, aos 20.109,06 pontos. O S&P 500 retrocedeu 0,39%, aos 6.050,61 pontos. Os índices mostraram uma coesão na queda, um rompimento do padrão recente em que o Dow Jones não conseguiu acompanhar o ímpeto do Nasdaq e do S&P.