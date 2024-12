BC: mais incerteza global e movimento cambial abrupto exigem mais cautela na política monetária

O Copom ainda trouxe na ata da reunião da semana passada divulgada nesta terça que a taxa de câmbio depreciada, com alta das curvas de juros nominal e real, torna o ambiente mais complexo. "As condições financeiras e a taxa de câmbio passaram por forte alteração no período mais recente", pontuaram.

"Desse modo, o Comitê deve acompanhar de forma mais detida como se dará a transmissão da taxa de câmbio e das condições financeiras para preços e atividade", explicaram os integrantes do colegiado.

No parágrafo 10, a ata salientou que, com relação à política econômica de forma mais geral, a diretoria do BC manteve a "firme convicção" de que as políticas devem ser previsíveis, críveis e anticíclicas. Em particular, mencionaram que desacelerações são parte essencial do processo de suavização e reequilíbrio da economia. "O debate do Comitê evidenciou, novamente, a necessidade de políticas fiscal e monetária harmoniosas."