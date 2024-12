Ata: últimas divulgações revelaram interrupção na desinflação e maior pressão no IPCA

O Comitê de Política Monetária (Copom) detalhou no parágrafo 12 da ata da reunião passada divulgada nesta terça-feira, 17, os pontos que têm levado a inflação corrente e as expectativas para um nível acima do desejável e do esperado. O movimento levou o colegiado a aumentar a Selic em 1 ponto porcentual, para 12,25% ao ano. "O cenário de inflação de curto prazo se deteriorou", resumiu o documento.

O grupo enfatizou que os vetores inflacionários se intensificaram desde a reunião anterior (de novembro), como hiato do produto mais positivo, o mercado de trabalho ainda mais dinâmico, a nova depreciação cambial, a inflação corrente mais elevada e as expectativas de inflação mais desancoradas. Esse conjunto de variáveis, de acordo com o Copom, tornou a convergência da inflação à meta mais desafiadora.