Alemanha planeja emissão de dívida total de 380 bilhões de euros por meio de leilões em 2025

As emissões englobam 240 bilhões de euros a serem emitidos em títulos convencionais através de leilões, enquanto outros 126 bilhões de euros serão vendidos através de títulos do Tesouro, ou Bubills, no mercado monetário, afirmou.

O governo alemão planeja ainda a emissão de 13 bilhões de euros a 15 bilhões de euros em títulos verdes em 2025, afirmou, incluindo um Bund verde com prazo de 10 anos. A Agência Financeira Alemã planeja oito leilões para títulos verdes. A primeira operação com esse tipo papel está prevista para 21 de janeiro de 2025.

Em termos de títulos convencionais, a Agência Financeira prevê 16 emissões de notas do Tesouro de dois anos, ou Schatz, com um volume total de 70,5 bilhões de euros. O primeiro leilão de 2025 com esse título será em 7 de janeiro, com oferta de 4,5 bilhões de euros.

Está previsto emissão de 62,5 bilhões de euro em notas federais a cinco anos, ou Bobl. Outros 64 bilhões de euros serão emitidos em títulos com prazo de 10 anos, incluindo dois novos títulos.