PIB do Ceará cresce 6,67% no 3° trimestre; acima da média nacional

Setor de serviços é o que mais impacta no cálculo do PIB, mas o Ipece adequou o cálculo à metodologia do IBGE e deve revelar desempenho dos setores nas próximas divulgações / Crédito: Lorena Louise/Especial para O POVO

O Produto Interno Bruto (PIB) do Ceará cresceu 6,67% no terceiro trimestre deste ano, ficando acima da média nacional. O resultado superou também outros estados do Nordeste, acima de Bahia e Pernambuco. No ano, a economia cearense saltou 6,44%, ficando à frente do País (3,3%) mais uma vez.

Os dados foram divulgados nesta segunda-feira, 16 de dezembro, pelo Instituto de Pesquisa e Estratégia Econômica do Ceará (Ipece). Desta vez, o Ipece adequou cálculo à metodologia do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) e deve revelar os grandes setores, sem destrinchar as atividades para não causar distorções. Agropecuária avançou 18,56% e puxou o PIB do Estado no trimestre em relação a igual período. Indústria avançou 12,48% e serviços 4,2%.

Já em três meses, a agropecuária caiu 1,51%, a indústria avançou 2,69% e serviços variou 0,58%. Para o fechamento do ano, o Ipece atualizou a previsão do PIB do Estado, que passa pela quarta revisão, com estimativa de crescimento de 5,57%, bem superior à meta anterior feita em setembro, de 4,41%.

Qual foi o setor que puxou a alta do PIB do Ceará? O setor agropecuário foi o que puxou a alta do PIB cearense no terceiro trimestre. Destaque para a criação de suínos, que cresceu 12%.