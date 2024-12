PIB da construção deve subir 2,3% em 2025, projeta CBIC

Na última semana, o Banco Central (BC) elevou a Selic para 12,25% ao ano e já indicou que tem pela frente mais duas altas de 1 ponto porcentual, colocando a Selic no patamar de 14,25% nos primeiros meses do ano que vem. "Vemos a alta da Selic como uma grande preocupação para 2025", afirmou Vasconcelos, durante entrevista coletiva à imprensa.

Por outro lado, há dados positivos no radar, como a manutenção do crescimento do número de pessoas empregadas, com aumento da renda e tendência de que a procura por imóveis siga consistente. "O setor imobiliário deverá continuar positivo", estimou a economista.

O destaque deve ser o Minha Casa Minha Vida (MCMV), que conta com juros regulados e que em níveis abaixo dos praticado pelas linhas de financiamento do mercado. Isso tende a garantir a capacidade de acesso da população à compra dos imóveis, citou.

Por sua vez, os empreendimentos de médio e alto padrão devem perder ritmo, uma vez que dependem de financiamento por meio de linhas de mercado cujos juros estão ficando mais altos.