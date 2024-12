MME: Linha que liga Feijó e Cruzeiro do Sul, no Acre, vai gerar economia de R$ 240 mi por ano

A pasta estima essa economia com o fim da dependência do uso de 6 milhões de litros de óleo diesel, consumidos anualmente em centrais geradoras para atender a demanda local. Os testes na LT foram realizados para avaliar a integridade e confiabilidade, antes da entrada em operação nesta segunda-feira.

O Ministério de Minas e Energia (MME) informou que a Linha de Transmissão (LT) que liga Rio Branco (AC) aos municípios de Feijó (AC) e Cruzeiro do Sul (AC) vai possibilitar uma economia anual de R$ 240 milhões aos consumidores de energia elétrica do país. A entrada em operação foi nesta segunda-feira, 16.

"Essa integração representa um marco para o Acre, em especial para Cruzeiro do Sul, que passará a contar com maior segurança elétrica e uma solução mais limpa e econômica", disse o MME, em nota.

As obras foram realizadas no âmbito do programa Energias da Amazônia, instituído pelo Decreto nº 11.648/2023. O programa busca reduzir a dependência de geração de energia a partir de óleo diesel na região amazônica.