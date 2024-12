Ministério do Comércio da China insta EUA a cancelar tarifas adicionais a produtos chineses

Um porta-voz do Ministério do Comércio da China instou os Estados Unidos a cancelar as tarifas adicionais sobre os produtos chineses, em rodada de perguntas e respostas à repórteres. Na ocasião, o representante disse que o país tomará as medidas necessárias para "defender resolutamente os seus direitos e interesses".

"Os Estados Unidos deveriam corrigir imediatamente os seus erros e cancelar as tarifas adicionais impostas à China", afirmou, em referência a tarifas anunciadas contra tungstênio, polissilício e outros produtos. Segundo o porta-voz, a Organização Mundial do Comércio (OMC) já informou que as tarifas americanas sobre importações chinesas violam as regras da OMC.