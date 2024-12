IBP: Produção brasileira de petróleo em 2025 deve chegar a 3,6 milhões de barris por dia

Segundo o presidente do IBP, Roberto Ardenghy, o aumento da produção de 3,4 milhões bpd para os 3,6 milhões bps previstos em 2025 estará ligado, principalmente, à entrada em produção de novos navios-plataforma (FPSOs) no pré-sal.

A produção brasileira de petróleo em 2025 deve chegar a 3,6 milhões de barris por dia (bpd), estima o Instituto Brasileiro de Petróleo e Gás (IBP). A estimativa do IBP vem abaixo daquela feita pela Empresa de Pesquisa Energética (EPE), que prevê uma produção de 4,2 milhões bdp no próximo ano.

De acordo com as estimativas do IPB, apresentadas a jornalistas na sede do instituto, no Centro do Rio, a produção brasileira de petróleo deve chegar ao pico de 5 milhões bpd em 2030. Para os próximos 10 anos, até 2034, o IBP prevê um investimento próximo a US$ 180.

Arrecadação

Com relação a arrecadação com royalties, participações especiais e óleo lucro, o IBP prevê R$ 120 bilhões só em 2025 e R$ 600 bilhões no acumulado dos próximos quatro anos.