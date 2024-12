Dívida bruta em relação ao PIB chegará a 81,7% em 2026, estima o Tesouro Nacional

O relatório aponta que a dívida bruta do governo fechará 2024 em 77,7% do PIB, avançando para 79,7% em 2025. O indicador estará em 81,7% do PIB em 2026, quando este governo se encerra. Em 2030, o patamar projetado é de 79,7% e em 2034, 75,6% do PIB.

O Tesouro Nacional estima que a Dívida Bruta do Governo Federal (DBGG) vai subir até 2027, iniciando o processo de estabilização a partir de 2028, quando o índice alcança 81,6% do Produto Interno Bruto (PIB). Os dados constam da quinta edição do Relatório de Projeções Fiscais, divulgado nesta segunda-feira, 16.

"Devido ao nível mais alto dos juros nominais e do déficit primário, a DBGG/PIB deve registrar aumento de 3,3 p.p. ponto porcentual do PIB em 2024 em comparação com 2023 a despeito da contribuição do PIB freando esse aumento. Em comparação com o relatório publicado em março, o cenário para a DBGG do presente relatório mostra valores mais altos ao longo da trajetória, em função, principalmente, de uma taxa de juros mais elevada nos primeiros três anos da trajetória de projeções", diz o documento.

Esse cenário é mais desfavorável do que as projeções divulgadas na última edição do relatório, publicado em março, que mostravam a DBGG subindo em 2024 e em 2025 e começando um processo de estabilização a partir de 2026, quando o índice atingiria 78,1% do PIB.

Segundo o documento, para o governo estabilizar a dívida em relação ao PIB em 2028, supondo a manutenção do cenário de referência, exige um resultado primário de 0,7% do PIB em 2028. Assim, a dívida ficaria em 81,8% neste ano, mesmo nível de 2027 e ponto mais alto da trajetória, mas abaixo da meta estipulada no Projeto de Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2025, ainda em tramitação no Congresso.