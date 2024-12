China implementará medidas para aumento de renda e ampliará emissão de títulos, diz comissão

A China planeja implementar medidas para impulsionar a renda doméstica e para tornar a política fiscal mais proativa no apoio à recuperação econômica do país em 2025, segundo a Comissão Central de Assuntos Econômicos e Financeiros da China. Em entrevista à Xinhua, economistas do órgão interpretaram as decisões tomadas durante a Conferência Central de Trabalho Econômico do país na semana passada.

Na visão deles, os esforços do governo chinês estarão concentrados em melhorar a capacidade e a disposição do consumo doméstico no próximo ano, ao aumentar a renda de forma estável e por diversos meios. Entre eles, os economistas destacam expansão do investimento fiscal e melhora dos níveis de seguridade social, por exemplo, ao promover o emprego em determinadas áreas, além de ampliar a previdência urbana e rural e impulsionar o avanço salarial para trabalhadores.