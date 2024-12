BCE: Lagarde reforça expectativa por mais cortes de juros e vê inflação a caminho da meta

A presidente do Banco Central Europeu (BCE), Christine Lagarde, reforçou nesta segunda-feira, 16 expectativa por contínuo relaxamento monetário ao longo do ano que vem, em meio à crescente confiança de que a inflação caminha para se acomodar na meta de 2% na zona do euro.

Em discurso durante conferência organizada pelo Banco da Lituânia, Lagarde disse que a política monetária atual é restritiva. "Mas se os dados recebidos continuarem a confirmar o nosso cenário base, a direção da viagem é clara e esperamos reduzir ainda mais as taxas de juros", afirmou.